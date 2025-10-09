На Кубани 267 ветеранов СВО нашли работу с начала года

Кадровый центр Кубани с начала 2025 года помог трудоустроить 267 участников СВО и членов их семей, включая 43 человека с инвалидностью,— это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе ГКУ КК «Центр занятости населения Краснодарского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Трудоустроенные участники СВО работают на промышленных предприятиях, в транспортной отрасли, сельском хозяйстве и социальной сфере. Среди популярных должностей — водители, воспитатели, охранники и рабочие производств. Зарплата на этих позициях достигает 200 тыс. руб.

«Для каждого из них формируем индивидуальный план адаптации к современному рынку труда. Карьерные консультанты помогают определить сильные стороны, выбрать подходящую профессию, повысить квалификацию или открыть собственное дело»,— подчеркнула руководитель краевого Кадрового центра Инна Андрощук.

При поддержке центра один из участников СВО запустил производство изделий из древесины, получив субсидию более 360 тыс. руб.

В рамках нацпроекта «Кадры» ветераны и их родственники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию. В 2025 году 47 человек осваивают профессии операторов беспилотников, виноделов, аналитиков данных, управляющих отелем и другие востребованные специальности.

Алина Зорина