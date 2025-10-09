Перед судом предстанет жительница Адыгеи, обвиняемая в мошенничестве с соцвыплатами

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Тахтамукайского района. Ей вменяют мошенничество при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, летом 2022 года фигурантка предоставила в органы соцзащиты недостоверные сведения о доходах и составе семьи, чтобы оформить социальный контракт на развитие предпринимательской деятельности. В результате она получила 350 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

Анна Гречко