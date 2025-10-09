Пошли в легкую

С начала 2025 года промпредприятия Дона отгрузили текстиля и одежды на 30,2 млрд руб. При этом производство одежды выросло на 41%, а тканей – сократилось на 2,9%. Среди драйверов развития отрасли участники рынка называют господдержку и рост спроса на специализированную одежду для медработников, а также сотрудников промышленного и силового комплексов.



Согласно данным Ростовстата, индекс производства текстиля за январь-июль 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 97,1%, одежды – 141,2%. В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области уточняют, что в январе-июле 2025 года предприятия швейной и текстильной отраслей отгрузили продукции собственного производства на 30,2 млрд руб., в том числе одежды – на 13 млрд руб., а текстиля – на 17,2 млрд руб.

Как рассказали в минпроме Дона, сейчас на предприятиях текстильной и швейной отраслей занято около 9 тыс. человек. В числе ведущих производителей в ведомстве назвали АО «Элис Фэшн Рус», ООО «Сартория Уно», ООО «Ариадна -96», ОП АО «БТК Групп», ООО «ДНК РУС», ООО «Швейная Мануфактура» и ООО ПКФ «Виринея».

«На Дону производят белье, термобелье, спортивную, пляжную, домашнюю и повседневную одежду, верхнюю одежду и головные уборы. Швейными предприятиями региона производится практически весь спектр специализированной одежды и вещей, направляемых, в том числе, военнослужащим в зону проведения СВО», – уточнили в ведомстве.

По мнению основателя Don Fashion Week, fashion-эксперта Виктории Дудниковой, швейная и текстильная промышленность Ростовской области обладает неплохим потенциалом. Развитию отрасли, по мнению эксперта, способствует наличие квалифицированных кадров и учебных заведений, готовящих специалистов в этой сфере (два вуза и три техникума), а также господдержка в виде субсидирования. «Отмечу рост спроса на локальные товары, особенно в сегменте промышленных заказов и fashion-бизнеса. В Ростове-на-Дону много цехов пошива для селлеров и промзаказчиков», –добавляет Виктория Дудникова.

Геополитика не помеха

В министерстве промышленности Ростовской области говорят, что несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию последних лет предприятия легпрома успешно развиваются: ищут ниши, выпускают продукцию, востребованную на рынке, модернизируют производства, реализуют инвестпроекты в сфере импортозамещения, создают рабочие места, наполняя бюджеты разных уровней и обеспечивая рост объемов инвестиций.

Так, в 2024 году открылась швейная фабрика по производству спецодежды и предметов экипировки. «Компания “БТК” реализует программу комплексного развития производственной площадки. Это позволит существенно увеличить производственную мощность», – рассказывают в ведомстве.

ООО «ДНК-Рус» (бренд DNK Russia) — действующий в регионе российский производитель семейной одежды и аксессуаров. Предприятие основано в 2015 году в Ростове-на-Дону сестрами Анной Алексеевой и Ольгой Коваленко. В 2025 году компания планирует увеличить объемы производства на 30% благодаря расширению мощностей и привлечению отечественных подрядчиков, говорит и. о. гендиректора предприятия Анна Алексеева.

По ее словам, основные каналы реализации продукции DNK Russia — собственный онлайн-магазин, маркетплейсы Wildberries и Lamoda. «Наибольшим спросом пользуются верхняя одежда (особенно капсулы типа “Бушлат из России”, “Роскосмос & DNK”, фуфайка), базовая одежда и аксессуары с узнаваемым дизайном (family look, тематические коллекции). По сравнению с 2024 годом, спрос на верхнюю одежду вырос наиболее ощутимо — до 30–40%, благодаря резонансу от коллекций и коллабораций», — уточняет госпожа Алексеева.

Она добавляет, что средний чек на покупку продукции компании увеличился на 10–12% год к году. «Это связано с ростом цен на ткани, фурнитуру, логистику и зарплаты сотрудников. Также мы внедрили более премиальные материалы и экологичные упаковки», — поясняет топ-менеджер.

Швейное и вязальное производство «Эталон» (основано в 2017 году) работает с российскими брендами. «Мы начали сотрудничать с крупными заказчиками по пошиву формы для сотрудников. В этом году продолжаем активно развивать вязальное производство, чтобы увеличить объемы трикотажа, так как это достаточно востребованный товар», — рассказывает основатель фабрики Кристина Базиленко.

По ее словам, в 2025 году стоимость услуг предприятия выросла. Это связано с инфляцией, ростом коммунальных платежей, арендных ставок, зарплат работников, стоимости расходных материалов, объясняет предприниматель.

«На мой взгляд, легкая промышленность Ростовской области развивается очень активно, — отмечает госпожа Базиленко. — В последние пять лет открыто много небольших локальных производств, за которыми очень интересно наблюдать. Эти бренды представлены не только у нас в области, но и по всей стране. Я вижу интерес к отрасли со стороны молодежи. Мы регулярно принимаем студентов на практику, часть из которых потом остаются у нас работать. Например, в отделе разработки, в конструкторском бюро».

Среди актуальных трендов рынка одежды и текстиля Анна Алексеева выделяет повышение экологичности, развитие семейной моды, востребованность локальных брендов, популярность капсульных коллекций с культурным посылом.

Заместитель гендиректора АО «Элис Фэшн Рус» Алексей Арндт отмечает рост спроса на специализированную одежду для промышленного и силового комплексов, медицинский текстиль. «Развитию отрасли способствуют государственные контракты на данные виды продукции. Индустрия модной одежды Ростовской области, напротив, испытывает не лучшие времена из-за сокращения в целом по стране продаж данного сегмента», — констатирует эксперт.

Проблемы и решения

В первой половине 2025 года объемы производства предприятия «Эталон», по сравнению с показателем годом ранее, упали на 30-40%. «Мы являемся аутсорсинговой площадкой для российских брендов и дизайнеров, то есть, разрабатываем коллекции и производим их “под ключ”. Так как за последний год спрос на одежду по всей России заметно снизился, мы, соответственно, также пострадали», — признает Кристина Базиленко.

Как писал «Ъ-Кубань» в начале сентября, в России количество покупок одежды и обуви в январе — августе 2025 года сократилось на 8% год к году. «Переход граждан к стратегиям сбережения, накопления и охлаждение потребительского кредитования внесли свои коррективы в потребительские тренды», — заметил тогда гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты главной проблемой отрасли называют дефицит специалистов. «Если с производственными кадрами мы как-то научились работать, сами обучаем швей, утюжниц, вязальщиц, то с кадрами управленческими — мастерами, технологами, конструкторами — проблема стоит более остро», — говорит Кристина Базиленко.

«Профессиональные люди уходят из отрасли, наблюдается старение кадрового состава. Рабочие профессии, такие как швея, раскройщик, считаются не самыми престижными», — констатирует Алексей Арндт.

По информации минпромэнергетико Ростовской области, для решения проблемы дефицита кадров в регионе ведется активная профориентационная работа. «Ведущие промышленные компании ежегодно принимают участие во Всероссийской акции “Неделя без турникетов”, проводят акции “Приведи друга”. Для привлечения и удержания специалистов текстильные и швейные предприятия увеличивают размер оплаты труда, проводят обучение и адаптацию новых сотрудников», — говорят в ведомстве.

Анна Алексеева отмечает такую проблему, как неравная конкуренция небольших предприятий с крупными производителями. Для решения такого вопроса важно оказывать поддержку локальным производствам, предоставлять им льготные займы, улучшать налоговые условия.

«Мы выиграли конкурс “Знай наших”. Приз составил 1 млн руб., который направили на разработку коллекции с культурными кодами России. Это, в частности, коллекция, посвященная Ростову-на-Дону. Господдержка — есть, и она важна. Однако необходимо расширить программы субсидирования, развивать обучающие платформы и обеспечивать доступ к экспортным возможностям», — считает эксперт.

Алексей Арндт говорит, что меры по стабилизации ситуации не должны касаться только налогов, субсидий, льгот и т.д. «Нужны честные правила игры для всех участников, как при реализации товара, так и при его производстве. Мегаразвитие маркетплейсов значительно отражается на росте доли “полулегальных” схем. Конкурировать с игроками, занимающимися перепродажей импортных товаров и “условным” производством в РФ, становится сложнее. Нужны государственные программы поддержи рабочих профессий для промышленных предприятий», — подчеркивает эксперт.

С этим соглашается Виктория Дудникова. Она добавляет, что производители Дона конкурируют с более крупными компаниями страны и зарубежными предприятиями, особенно из Казахстана и Китая.

Среди других проблем отрасли госпожа Дудникова назвала ограниченность инвестиций и невозможность взять кредиты, высокие издержки на сырье и энергоносители в сравнении с другими регионами, логистические сложности и сезонные особенности спроса.

«Для дальнейшего роста отрасли на Дону важно усилить сотрудничество бизнеса с образовательными учреждениями, инвестировать в инновации, активнее использовать digital-маркетинг для продвижения продукции (локальных предприятий) как внутри страны, так и за рубежом. Важно повышать престиж профессии швеи и других смежных специальностей. Это можно и нужно делать через киноиндустрию и ТВ», — уверена Виктория Дудникова.

Будущее — за кластерами и ресурсами

Анна Алексеева оценивает перспективы развития швейной и текстильной промышленности на Дону как устойчиво позитивные. Успешность процесса, по мнению эксперта, будет зависеть от активности цифровизации отрасли, эффективности стимулирования роста локального спроса и формирования устойчивости к внешним шокам через диверсификацию каналов, а также увеличение объемов инвестиций в дизайн и технологии. «Растущий интерес к Made-in-Russia и качественным изделиям создает дополнительный рыночный потенциал», — добавляет Анна Алексеева.

Кристина Базиленко полагает, что многое зависит от того, будут ли у предпринимателей ресурсы на развитие, включая покупку нового оборудования, будет ли доступ к дешевым деньгам. Также, по словам эксперта, существует потребность в промышленных кластерах, где небольшие компании могли бы получать поддержку, включая продвижение на маркетплейсах.

«Объемы производства в швейной отрасли будут увеличиваться, но это будет уже не дизайнерская или брендовая одежда, а в основном форменная и спецодежда, масс-маркет. Основными факторами, определяющими стабильность отрасли, будут как общемировые (курс доллара, наличие санкций, международная обстановка), так и внутренние факторы, среди которых уровень ключевой ставки, изменения законодательства, сокращение численности работоспособного населения. Повышенное внимание надо уделять человеческим ресурсам, а точнее, уровню подготовки ведущих специалистов отрасли», — резюмирует Алексей Арндт.

