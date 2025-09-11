На Кубани спрос на одежду и обувь снизился на 4% в 2025 году

Количество покупок одежды и обуви в Краснодарском крае в январе—августе 2025 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков на бизнес-завтраке в честь девятилетия системы ОФД в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным эксперта, медианная цена одного товара составила 1496 руб., что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года. В целом по России количество покупок одежды и обуви в январе—августе 2025 года сократилось на 8% год к году. Медианная цена одного товара увеличилась на 5%, достигнув 1318 руб.

«Переход граждан к стратегиям сбережения, накопления и охлаждение потребительского кредитования внесли свои коррективы в потребительские тренды. Наблюдается заметное снижение числа покупок в непродовольственных категориях, в том числе одежды и обуви, мебели, стройтоваров. Уменьшение покупок фиксируется прежде всего в секторе офлайн-торговли. С развитием омниканальных трендов быстро растет доля онлайн-продаж. В частности, доля кассовых устройств ecom-сектора в 2025 году приближается к уровню 10% от всех ККТ»,— пояснил Дмитрий Батюшенков.

Сегодня люди делают все меньше импульсивных покупок и приобретают в основном самые необходимые товары, отмечает Екатерина Анциферова, заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli. По ее словам, для ритейлеров это означает усиленную конкуренцию.

«По прогнозам экспертов, в 2026 году динамика среднего чека будет околонулевой, поэтому игрокам рынка торговли не придется адаптироваться к принципиально новым условиям. При этом доля непродуктового сегмента в e-com занимает лидирующую позицию. Так, наибольшая доля приходится на категорию одежды, обуви и аксессуаров (17,2%), на втором месте расположилась электроника и техника (17%), товары для дома составили 15%, а продукты питания — всего 14%. С точки зрения покупателя такая статистика объяснима тем, что многим потребителям важно лично оценить продукты: проверить свежесть, внешний вид»,— прокомментировала Екатерина Анциферова.

Маргарита Синкевич