О чем говорили президенты России и Азербайджана в Душанбе

Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили крушение самолета AZAL

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Душанбе. Политики обсудили произошедшую в декабре 2024 года авиакатастрофу самолета AZAL . Главные заявления — в подборке «Ъ».

  • Встреча Путина и Алиева в Душанбе длилась больше часа.
  • Президент РФ до встречи с Алиевым звонил в Москву уточнить детали крушения самолета AZAL в декабре 2024 года.
  • Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL.
  • Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» по выплатам компенсаций в связи с трагедией.
  • Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL.
  • Президент РФ заявил, что две ракеты российской ПВО, выпущенные в день авиакатастрофы по украинским БПЛА, не поражали самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.
  • Россия проанализирует действия всех должностных лиц из-за крушения самолета AZAL и даст им правовую оценку.
  • Путин: для того, чтобы поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL, нужно время. РФ и Азербайджан находятся в контакте по расследованию причин авиакатастрофы.
  • Интересы РФ и Азербайджана во многом совпадают, заявил Путин.
  • Президент РФ отметил, что отношения России и Азербайджана в 2025 году развивались успешно по всем направлениям.

Авиакатастрофа в Актау

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

