О чем говорили президенты России и Азербайджана в Душанбе

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Душанбе. Политики обсудили произошедшую в декабре 2024 года авиакатастрофу самолета AZAL . Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Встреча Путина и Алиева в Душанбе длилась больше часа.

Президент РФ до встречи с Алиевым звонил в Москву уточнить детали крушения самолета AZAL в декабре 2024 года.

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL.

Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» по выплатам компенсаций в связи с трагедией.

Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL.

Президент РФ заявил, что две ракеты российской ПВО, выпущенные в день авиакатастрофы по украинским БПЛА, не поражали самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

Россия проанализирует действия всех должностных лиц из-за крушения самолета AZAL и даст им правовую оценку.

Путин: для того, чтобы поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL, нужно время. РФ и Азербайджан находятся в контакте по расследованию причин авиакатастрофы.

Интересы РФ и Азербайджана во многом совпадают, заявил Путин.

Президент РФ отметил, что отношения России и Азербайджана в 2025 году развивались успешно по всем направлениям.