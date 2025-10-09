В Душанбе завершилась встреча Путина и Алиева

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев завершили переговоры в Душанбе. Встреча продлилась больше часа. В основном лидеры обсуждали причины крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин

Владимир Путин на встрече объяснил, что авиакатастрофа связана с украинскими беспилотниками. По словам российского лидера, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в десяти метрах от него. Российский лидер пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Владимир Путин и Ильхам Алиев прибыли в Таджкистан накануне для участия в саммите СНГ. 7 октября этого года — в день рождения Владимира Путина — лидеры созвонились и по итогу телефонного разговора договорились провести переговоры. До этого полноценная встреча лидеров состоялась в октябре 2024 года.

Лусине Баласян