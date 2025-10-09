Алиев поблагодарил Путина за информацию о причинах крушения самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Душанбе поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставленную информацию о причинах крушениях самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. Российский лидер объяснил случившееся тем, что российские ракеты, выпущенные из-за украинских беспилотников, взорвались в нескольких метрах от самолета.

«Еще раз благодарю за эту подробную информацию и что держите данный вопрос под личным контролем»,— сказал Ильхам Алиев. Он рассказал, что после крушения был на связи с Владимиром Путиным.

