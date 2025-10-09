Путин: РФ расследует действия всех должностных лиц из-за крушения самолета AZAL

Россия проанализирует действия всех должностных лиц из-за крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и даст им правовую оценку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе.

«Наш долг, мы с вами с самого начала об этом разговаривали, дать объективную оценку всему, что происходило, объявить истинные причины. <...> Будет дана правовая оценка всех должностных лиц, действиям всех должностных лиц»,— сказал Владимир Путин.

Самолет AZAL Embraer-190 разбился в 3 км от казахстанского Актау 25 декабря 2024 года. Он летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана сказано о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Ильхам Алиев говорил, что требует от России признания ответственности за случившееся. Президент Азербайджана утверждал, что крушения можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным.