Геленджик за сентябрь принял 640 тысяч туристов

В сентябре Геленджик посетили около 640 тыс. туристов, а в разгар бархатного сезона на курорте одновременно находилось порядка 55 тыс. отдыхающих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Маргарита Синкевич

«Сейчас на ноябрь забронировано около 49% мест в санаториях и гостиницах», — отметил господин Богодистов.

При этом жители других регионов активно планируют и зимние поездки — растет число бронирований на новогодние праздники и январские даты. Власти отмечают, что интерес к отдыху в межсезонье увеличивается из года в год благодаря развитой инфраструктуре и возможности проводить отпуск в комфортных погодных условиях.

Екатерина Голубева