Nova ekonomija: санкции против нефтяной компании NIS отложены еще на неделю

Санкции США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) отложены еще на неделю. Об этом сообщило местное издание Nova ekonomija (NE) со ссылкой на неофициальный источник.

По данным NE, об отсрочке было объявлено на встрече высшего и среднего руководств компании. При этом сотрудникам объявили, что NIS «интенсивно» работает над поиском решения проблемы санкций.

Основная часть акций NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85% и «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет 29,87% акций. Компания также поставляет электроэнергию в Румынию, Боснию и Герцеговину и Болгарию.

NIS попала в санкционный список в январе, вместе с ней под рестрикции попали еще около 20 дочерних компаний «Газпром нефти». Позже вступление санкций против сербской компании в силу неоднократно откладывалось. 27 сентября сообщалось о седьмой по счету отсрочке.

В начале сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград договорился с Москвой о совместном решении проблемы санкций против NIS.