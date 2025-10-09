В Краснодаре лидирует русская кухня по интересу пользователей 2ГИС

Русская кухня занимает первое место по числу открытий карточек заведений с национальными кухнями в Краснодаре — 31%, на втором месте грузинская кухня с 25%, на третьем итальянская с 11%, следует из данных 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Сервис недавно обновил поиск — теперь заведения можно искать по настроению, атмосфере, понравившейся фотографии или блюду. Для тех, кто хочет выбрать ресторан по определенной кухне, платформа подскажет, где ее подают,— будь то вьетнамская или бурятская.

2ГИС проанализировал, какие кухни наиболее популярны у пользователей, на основе данных о специализации заведений в их карточках. В топе русская, грузинская и итальянская — карточки открывали чаще всего за последние 12 месяцев. Средний чек на блюда национальных кухонь в городах-миллионниках России составил 1 тыс. руб.

Большинство точек общепита предпочитают работать без специализации на одной национальной кухне — например, готовят блюда европейской, кавказской или азиатской кухонь. Чтобы избежать обобщений, из исследования исключили мультикультурные проекты и оставили только национальные.

По открытиям карточек в 2ГИС лидирует русская кухня — около 24% всех открытий приходится на эту национальную кухню. На втором месте грузинская с 20%, на третьем итальянская с 16%. Популярность национальных кухонь в поиске находит отражение и в распространенности заведений — топ-10 по количеству ресторанов с национальными кухнями в целом совпадает с первой десяткой по поиску.

Анна Гречко