ЦБ: у Росимущества достаточный срок на выставление оферты миноритариям ЮГК
Банк России еще не получил реакции Росимущества на предписание выставить оферту миноритариям ПО «Южуралзолото Группа Компаний». Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Оферта миноритариям — предложение о выкупе акций для акционеров, владеющих небольшим количеством обычных или привилегированных бумаг. Оно выставляется, когда инвестор приобретает более 30%, 50%, 75% общего количества акций. В июле Росимущество стало мажоритарным акционером ПАО «Южуралзолото ГК».
«Предписание такое направлено, там достаточный срок,— сказала госпожа Набиуллина на форуме Finopolis 2025 (цитата по ТАСС).— Пока реакцию ожидаем».
Предписание регулятора связано с тем, что истек 35-дневный срок, за который Росимущество как новый владелец пакета акций ЮГК должно было разместить предложение о выкупе. Росимущество владеет 67,2% акций ЮГК.