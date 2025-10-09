В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

10 и 11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах — очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с. В горной местности и на Южном берегу Крыма порывы достигнут 25 м/с.

Жителей региона просят избегать прогулок вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. При выходе на улицу рекомендуют взять с собой зонт.

Алина Зорина