Миллер: страны с дефицитом энергии для ЦОД окажутся на задворках истории

Главным фактором развития страны в будущем будут мощные центры обработки данных, считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его мнению, от надежности энергопоставок будет зависеть развитие искусственного интеллекта и процесс цифровизации.

«И если у вас даже есть технологии по производству и работе этих ЦОДов, и у вас нет этой большой электроэнергии, то вы остаетесь на задворках истории»,— сказал господин Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (трансляция велась на Rutube). Из-за роста спроса на энергию необходимо осваивать новые месторождения газа.

По оценкам Алексея Миллера, к 2050 году 80% газа в мире будет добываться на новых месторождениях, которые находятся в России. «Газпром» уже создал новые центры газодобычи, в том числе Ямальский и Сахалинский. Глава компании прогнозирует рост спроса на газ в мире до 4,7 трлн куб. м к 2030 году. Сейчас он составляет 4,3 трлн куб. м газа.