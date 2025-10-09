Миллер спрогнозировал рост потребления газа в мире до 4,7 трлн куб. м к 2030 году

Спрос на газ в мире к 2030 году достигнет 4,7 трлн куб. м, заявил глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер. Сегодняшний объем потребления он оценил в 4,3 трлн куб. м газа.

По словам господина Миллера, последние десять лет спрос на газ в мире рос высокими темпами на фоне «войны» против традиционных углеводородов. «В самое ближайшее время объемы потребления газа в мире будут только дальше нарастать»,— сказал глава «Газпрома» на Петербургском международном газовом форуме (цитата по «РИА Новости»).

В начале сентября Алексей Миллер заявил, что европейские лидеры недооценивают проблему с закачкой газа в подземные хранилища (ПХГ). К середине месяца запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 80%. В прошлый отопительный сезон европейским странам из-за холодной зимы пришлось активно расходовать запасы из ПХГ, и к концу сезона их уровень упал ниже 34%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Разгрузку осилит идущий».