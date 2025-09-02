Миллер обратил внимание Европы на малую заполненность газохранилищ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские лидеры недооценивают проблему с закачкой газа в подземные хранилища (ПХГ). Как сообщили в госкорпорации, за пять месяцев закачки страны Европы восполнили только 2/3 объема газа в ПХГ.

«Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше»,— приводят слова господина Миллера в Telegram-канале компании.

Алексей Миллер отметил, что при текущей динамике, европейские газовые хранилища не успеют заполнить до необходимой отметки в 90%. Закаченный на 31 августа объем газ на 18,9 млрд куб. м. меньше отобранного объема. Это второй по величине показатель разрыва на эту дату за всю историю наблюдений.

В июне «Газпром» отмечал, что восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах идет медленнее обычного. По состоянию на 31 мая, по данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) составлял 48,6 млрд куб. м. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд куб. м), чем в конце мая 2024 года.