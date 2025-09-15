Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 80%

По состоянию на 11 сентября уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE). Общий объем газа в хранилищах составляет около 88,4 млрд куб. м. Средний показатель по региону достиг 80,13% на конец газового дня 12 сентября и вырос до 80,34% на утро следующего дня против 93,3% годом ранее.

В то же время объем чистой закачки газа с начала летнего сезона достигает около 51,5 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м, чтобы выполнить цель Еврокомиссии — заполнение ПХГ на 90% к зимнему периоду. Требование ЕС предусматривает наполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря, с допустимой гибкостью в 10% в случае сложных условий.

Крупнейший потребитель газа — Германия — отстает от средних показателей по региону, имея заполненность около 75%. Польша достигает 95%, Франция, Италия, Чехия и Австрия также демонстрируют высокий уровень запасов. Ниже среднего находятся Болгария, Словакия, Венгрия и Нидерланды, а самые низкие показатели в Дании (45%), Латвии (53%) и Швеции (51%).

В прошлый отопительный сезон Европе пришлось активно расходовать запасы из хранилищ. Это было связано с самой холодной за четыре сезона зимой. Уровень запасов к концу сезона отбора упал ниже 34%.