В Новороссийске осудят жительницу, обманувшую знакомого в сети на 3 млн рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

По данным следствия, женщина познакомилась с потерпевшим в интернете и представилась «богатой наследницей». Она рассказала мужчине, что скоро получит крупное наследство от бабушки и оформляет необходимые документы. Завоевав доверие, обвиняемая систематически просила у нового знакомого деньги «в долг» под различными предлогами — якобы для оплаты нотариальных услуг и решения юридических вопросов.

Всего, по версии следствия, женщина получила около 3 млн руб., не собираясь их возвращать. После этого она потребовала у потерпевшего новые суммы, угрожая, что одна из её родственниц покончит с собой из-за долгов. Тогда мужчина обратился в полицию.

Дело возбуждено по ст. 159 и 163 УК РФ («Мошенничество» и «Вымогательство»). Обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатерина Голубева