ЦБ допустил токенизацию акций российских компаний для их реализации за рубежом
Центробанк (ЦБ) считает возможным вариант токенизации акций российских компаний для их реализации за границей, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Он отметил, что в таком варианте значимая роль отводится иностранным партнерам.
«То есть тем иностранным лицам, которые готовы токенизировать российские активы для того, чтобы осуществлять их куплю-продажу за рубежом»,— пояснил господин Чистюхин на форуме «Финополис».
В России криптовалютный рынок регулируется законом «О цифровых финансовых активах», вступившим в силу в январе 2021 года. Он, в частности, признает криптовалюту имуществом и разрешает обладать ею, но запрещает использовать при расчетах за товары и услуги. Документ определяет криптовалюты и токены как инструменты, которые не являются законным средством платежа в России.
