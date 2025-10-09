ТАСС: Юрий Напсо незаконно владел бизнесом после избрания в Госдуму

Центральный районный суд Сочи установил, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо после избрания в парламент продолжал незаконно управлять коммерческими организациями, включая топливные компании и кафе, хотя его должность требовала отказа от предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение сочинского суда.

Свидетель подтвердила в суде, что по состоянию на октябрь 2024 года Юрий Напсо владел несколькими компаниями: ООО «Национальная топливная компания», ООО «Сочипетрол», ООО «Сервисгаз», ООО «Кубаньойл», ООО «Газтрансервис», ООО «Ирбит», ОАО «МК Туапсинский» и кафе «Бармалини». Экс-парламентарий фактически управлял этими организациями, лично руководил их финансово-хозяйственной деятельностью и давал устные распоряжения по всем вопросам, но документы не подписывал. Кроме того, он просил сотрудников называть его «хозяином».

После избрания в Госдуму Юрий Напсо занимал должности заместителя и первого заместителя председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, а также первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству. Эти посты требовали от него отказа от предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, а также участия в управлении хозяйственными обществами.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Конфискации подлежат 60 объектов недвижимости. Установлено, что он оформил часть незаконно приобретенных объектов недвижимости на своих близких: мать, брата и жену.

Экс-парламентарий стал обвиняемым по делу об изнасиловании 19-летней сотрудницы. По данным следствия, преступление было совершено в 2023 году. После инцидента господин Напсо покинул страну.

Алина Зорина