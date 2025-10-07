«Русская община» займется контролем поведения школьников в транспорте на Урале

Общественное движение «Русская община» готово обеспечивать порядок в общественном транспорте Екатеринбурга, сообщил ЕАН со ссылкой на слова руководителя местного отделения организации Игоря Черноскутова. По его словам, сообщество уже не раз отлавливало подростков, которые нарушают порядок в трамваях.

«Сегодня звонят со всех служб, придется брать ситуацию в свои руки. У нас в планах – организовать нормальный досуг для этих подростков. Задачу уже поставил»,— рассказал Игорь Черноскутов.

«Русская община» — общественная организация, которая была создана в 2020 году, по собственному заявлению в основном сообществе во «Вконтакте», ставит целью «возродить соборность и общинность русского народа». В Екатеринбурге, по сообщениям СМИ, она действует с мая 2023 года. В городской группе движения «Вконтакте» 197 тыс. подписчиков, в Telegram-чат входят 25,9 тыс. человек.

Вопрос безопасности в общественном транспорте в Екатеринбурге возник после того, как 4 октября 16-летний школьник выстрелил в водителя трамвая из пневматического пистолета. Следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Глава ведомства Александр Бастрыкин 6 октября дал указание доложить ему о ходе расследования дела.

После инцидента городские власти призвали правоохранительные органы усилить контроль за порядком в общественном транспорте. Мэрия предупредила, что в случае бездействия могут быть закрыты некоторые маршруты, создающие опасность для сотрудников «Гортранса».

Полина Бабинцева