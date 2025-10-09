В Крыму открыли памятную доску в честь погибшего военкора Александра Федорчака

В Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО журналиста Александра Федорчака. Об этом «Ъ» сообщили представители вуза. Церемония прошла в рамках медиафорума «Журналистика в период СВО» при поддержке общественной организации «Герои Крыма».

Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

«Мы потеряли единственного сына, нашим родительским сердцам не становится легче. Но благодаря таким мероприятиям, сохранению памяти мы находим в себе силы жить дальше»,— заявил во время церемонии отец военкора Сергей Федорчак.

Александр Федорчак родился в 1996 году в крымском поселке Нижнегорский. Работал корреспондентом МИЦ «Известия». Погиб 24 марта текущего года в поселке Михайловка в ЛНР во время обстрела ВСУ вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, водителем съемочной группы Александром Сиркели и еще тремя людьми.

После похорон неизвестные сожгли могилу крымского военкора и еще трех бойцов СВО: Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого. По факту происшествия в МВД Крыма возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4, ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение воинских захоронений). Вскоре правоохранители задержали поджигателя, им оказался 44-летний житель Нижнегорского района.

Александр Дремлюгин, Симферополь