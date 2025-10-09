Экс-депутат Напсо продолжал незаконно владеть коммерческими структурами после избрания

Бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Юрий Напсо после избрания в парламент продолжал владеть коммерческими структурами и фактически руководил их деятельностью. Об этом говорится в решении Центрального районного суда Сочи, который ранее удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии его имущества и активов, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из документа, несмотря на депутатский статус, Напсо сохранял контроль над рядом компаний, включая ООО «Национальная топливная компания», ООО «Сочипетрол», ООО «Сервисгаз», ООО «Кубаньойл», ООО «Газтрансервис», ООО «Ирбит», ОАО «Мясокомбинат "Туапсинский"» и кафе «Бармалини». По показаниям свидетелей, экс-депутат «лично руководил финансово-хозяйственной деятельностью», отдавал устные распоряжения и требовал, чтобы сотрудники называли его «хозяином», при этом избегая официального подписания документов.

В решении суда отмечается, что, занимая должности заместителя и первого заместителя председателя думских комитетов по законодательству и государственному строительству, Напсо был обязан прекратить участие в предпринимательской деятельности и управлении коммерческими организациями. Однако, по версии надзорных органов, он этого не сделал.

Ранее Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства около 60 объектов недвижимости, а также часть компаний, подконтрольных бывшему парламентарию.

Напомним, в апреле 2025 года Госдума единогласно лишила Юрия Напсо депутатских полномочий за систематические прогулы заседаний. Комиссия по регламенту установила, что с апреля 2023 года он длительное время находился на больничных, а в периоды между ними на работе не появлялся.

Вячеслав Рыжков