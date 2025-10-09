Российские средства ПВО за сутки сбили 112 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 112 беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Средства ПВО также уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, сообщили в ведомстве.

Сегодня в Минобороны сообщили, что за ночь над регионами России были сбиты 19 БПЛА. Девять беспилотников были уничтожены над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями. По одному беспилотнику сбиты над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.