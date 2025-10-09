Силы ПВО за ночь сбили 19 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по три БПЛА сбили над Брянской и Курской областями, по одному — над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, информации о пострадавших нет. В Брянской и Воронежской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.