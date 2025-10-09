Ущерб от IT-мошенничества на Кубани снизился на 16%, до 5 млрд рублей

Ущерб от киберпреступлений в Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года сократился на 16%, до 5 млрд руб. За аналогичный период 2024 года мошенники выманили у жителей региона 6 млрд руб. Об этом сообщил заместитель начальника первого отдела УБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Иван Смирнов на круглом столе «Цифровая гигиена: Как защититься от кибермошенников», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Общее число IT-преступлений снизилось на 17,3% — с 25 тыс. до 21 тыс. случаев. При этом количество расследуемых уголовных дел, совершенных с применением цифровых технологий, выросло на 7% — с 5 до 6 тыс.

Схемы киберобмана остаются прежними. Чаще всего аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов — полиции, ФСБ — или представителей ведомств вроде Роскомнадзора и Росфинмониторинга.

По словам Ивана Смирнова, участились случаи обмана на сайтах знакомств. Злоумышленники знакомятся с людьми под видом иностранцев, входят в доверие и просят крупные суммы якобы на лечение онкологических заболеваний. Ущерб достигает нескольких миллионов рублей.

Продолжают работать и ложные звонки от имени банков. Мошенники сообщают о блокировке счетов или требуют перевести деньги на «безопасные счета».

Иван Смирнов также предупредил о растущем числе афер в популярной онлайн-игре Roblox, где преступники используют различные схемы для хищения денег у детей и подростков. К примеру, злоумышленники предлагают купить игровую валюту по заниженной цене и запрашивают данные банковских карт родителей.

Наталья Решетняк