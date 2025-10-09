Глава ЕК назвала инциденты с БПЛА в Европе преднамеренной кампанией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС отреагировать на случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство европейских стран. Она назвала эти инциденты преднамеренной и целенаправленной кампанией.

«Один инцидент может быть ошибкой. Второй — совпадением. Но третий, пятый, десятый?» — сказала госпожа фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте (цитата по Politico). Она добавила, что в небе над Европой происходит «что-то новое и опасное».

В последние недели несколько европейских стран обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Власти Эстонии утверждали, что зафиксировали полет российских истребителей МиГ-31 над Финским заливом. Польша заявляла, что сбила несколько беспилотников России.

2 и 3 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за появления над ним неопознанных БПЛА, после чего канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в шпионаже и дестабилизации обстановки. Кремль отрицает причастность РФ к запускам дронов в Европе.

