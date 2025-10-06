Песков отрицает причастность России к запускам дронов над Европой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не обвинять Россию в причастности к полетам дронов над европейскими странами и посоветовал европейцам расширять кругозор вместо того, чтобы связывать каждый запуск дрона с РФ.

«С этими дронами история странная, по меньшей мере, но обвинять Россию не стоит,— сказал господин Песков. — В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию безосновательно, огульно. Так и относимся к этим заявлениям».

Дмитрий Песков рассказал, что прочитал новость о том, как в европейском городе арестовали испытывавшего дрон местного авиалюбителя, который «никакого отношения к России не имеет». «Это один конкретный маленький частный пример, но надо расширять кругозор, наверное европейцам»,— отметил он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что за запуском большинства дронов, замеченных в последнее время над ФРГ и Данией, стоит Россия.

В сентябре власти Польши и Румынии заявляли, что воздушные пространства их стран нарушили российские беспилотники. Об обнаружении неопознанных дронов также сообщали власти Германии, Дании и Норвегии.

Анастасия Домбицкая