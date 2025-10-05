Уж небо дронами дышало

Во Франции с тревогой отмечают: загадочные дроны появляются над Европой все чаще. Польша сообщает о прилетах БПЛА с восточной границы, в Норвегии беспилотники видят над нефтяными платформами, в Дании и Германии они нарушают работу аэропортов и кружат у военных объектов. Что это — цепь случайностей или призрак новой войны, задаются вопросом наблюдатели и признают: дешевые устройства способны поставить в тупик самые современные армии. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Об этой проблеме французские военные думали еще до начала войны на Украине, опираясь на опыт конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Нагорном Карабахе, в Грузии. Доклад 2021 года, представленный во французском Сенате, так и был озаглавлен: «Готовиться к войне дронов: стратегический вызов». На 60 страницах доклада было не только подробно рассказано, в какой (не самой благоприятной) ситуации находится французская армия, но и расписаны меры, сочтенные необходимыми и безотлагательными. Однако результатов не видно: прошло четыре года, а воздушное пространство НАТО по-прежнему выглядит практически беззащитным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во время саммита ЕС в Копенгагене, сказал: «Дроны, нарушающие европейское воздушное пространство, могут быть уничтожены. Точка».

Однако это ни разу еще не было сделано, и нет уверенности, что военные Европы к этому готовы. Германия еще недавно обсуждала, стоит ли разрешить армии сбивать беспилотники. Но в ту самую ночь, когда эта тема звучала в парламенте, дроны свободно пролетели над мюнхенским аэропортом, вторым по значимости в стране, и парализовали воздушное сообщение.

То же самое произошло в Бельгии, где беспилотники кружили над военной базой. «Неопознанные летающие объекты» из фантастических романов стали реальностью.

Парадокс в том, что речь идет не о сверхсекретных межконтинентальных аппаратах, а о примитивных механизмах, которые иногда собирают буквально «на коленке» — из фанеры, пластика и китайских микросхем. Но именно они становятся причиной тревоги в Брюсселе, Париже и Берлине, потому что западная система безопасности оказалась к ним не готова.

В странах НАТО пытаются срочно перестроить стратегию борьбы с НЛО. В Брюсселе звучат идеи о создании «антидроновой стены» на уровне ЕС.

Германия обсуждает расширение полномочий армии, чтобы она, а не только полиция могла сбивать дроны в мирное время. Дания готовит законы, позволяющие аэропортам и нефтяным платформам самостоятельно уничтожать беспилотники. Франция экспериментирует с «дронами против дронов» — вроде Rapid Eagle, впервые примененного на Олимпиаде в Париже: этот аппарат ловит врага сеткой прямо в воздухе. Но такие решения выглядят паллиативом: технологии развиваются быстрее, чем бюрократия их замечает.

Вопрос, кто стоит за «вторжениями дронов», так и не решен. Как с ними бороться, тоже неясно.

Главная проблема, о которой говорят военные специалисты,— своевременное обнаружение. Радар, рассчитанный на самолет, легко спутает дрон с птицей.

Системы радиообнаружения бессильны против автономных моделей, а оптическая техника зависит от погоды. Туман или дым способны ослепить дорогостоящую аппаратуру. В этом и заключается невиданная ранее острота вызова: баланс силы смещается. Там, где раньше безраздельно господствовали армии с миллиардными бюджетами, сегодня равные права получают страны и группировки, готовые легко жертвовать и техникой, и людьми.

«Когда дешевый дрон сбивают дорогой ракетой, это не успех,— пишут военные эксперты,— на самом деле это дешевый дрон сбил дорогую ракету».

Боевые действия на Украине стали мотором превращения дронов в оружие поля боя и главным полигоном для их испытания.

Так, отмечают исследователи, в первые месяцы войны в небе действовали используемые ВСУ крупные дроны TB2 Bayraktar, произведенные в Турции. Но вскоре российская армия к ним адаптировалась, насытила фронт средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Крупные беспилотники с обеих сторон уступили место маленьким, несложным моделям. Они дешевы, их можно собирать тысячами, и именно они, а не стратегические бомбардировщики со временем стали символом современной войны в воздухе.

Доклад французского Сената требовал снабдить армию «дешевыми и расходуемыми дронами» — для массовых атак, для отвлечения противника, для тренировок. Нужны рои микродронов-«приманок», миниатюрные ударные аппараты, управляемые вручную, и более крупные модели-камикадзе с заложенными программами атаки. Но Европа, занятая инвестициями в авиацию и ракеты, отстала и в наступательных, и в оборонительных дроновых системах.

Традиционные системы ПВО, центры управления, дорогостоящие перехватчики проектировались для борьбы с высокоскоростными самолетами и крылатыми ракетами, а не с тысячами мини-целей, которые двигаются как стая птиц. Одна ракета «высокого класса» стоит миллионы евро; сотни одноразовых ударных дронов обойдутся куда дешевле, а эффекта своего добьются. Пусть это будет не сверхмощный удар, а локальный паралич, психологический шок, постоянная угроза гражданской инфраструктуре.

Проблема уже не только в технике, но и в философии войны. «Дорогие армии» сталкиваются с «дешевыми армиями», для которых жизнь солдата ничего не стоит, а потеря техники компенсируется скоростью сборки новых аппаратов.

Любители научной фантастики вспомнят вышедшую в 1964 году повесть Станислава Лема «Непобедимый», где построенные землянами гигантские боевые машины не справляются с роями примитивных инопланетных микромеханизмов.

Аналогия прозрачна: мощнейшие армии мира сегодня бессильны перед роями простейших беспилотников. Так же как линкоры Второй мировой, символ морского господства, бесславно погибали под ударами стай бомбардировщиков, современные «армии высоких технологий» рискуют утонуть в потоке дешевых аппаратов из фанеры и пластика. Медведь бессилен разогнать пчелиный рой. Отсюда и новая стратегическая тревога: Франция понимает, что ее системы ПВО создавались для защиты от самолетов и ракет, но не от роя игрушек с взрывчаткой. А значит, впереди не просто технологическая модернизация, а фундаментальное переосмысление и оборонной доктрины НАТО и дипломатической системы предупреждения конфликтов.