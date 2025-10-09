В Алуште из-за аварии на ТЭС без воды остались более 5 тысячи абонентов

В Алуште утром 9 октября более пяти тысяч жителей остались без водоснабжения из-за утечки на сетях в районе ТЭС. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Отключение затронуло улицы Судакскую, Ленина, Таврическую, Лесную, Красноармейскую, Заводскую и переулок Спортивный. Без воды остаются 5261 абонент, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 14:00.

С 1 октябре в городе введен график подачи воды из-за низкого уровня Изобильненского водохранилища, заполненного лишь на четверть.

Анна Гречко