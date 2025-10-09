Восемь перевозчиков в Екатеринбурге за месяц оштрафовали почти на 15 млн рублей
В Екатеринбурге восемь перевозчиков заплатят более 14,8 млн рублей штрафов за нарушения, выявленные в сентябре, сообщили в городской администрации. Всего специалисты МКУ «Центр управления перевозками» провели 6575 проверок общественного транспорта.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Претензии касались санитарного состояния транспорта, неполного выпуска машин на линию, задержек или отмены рейсов, отсутствия кондукторов в салоне или других способов оплатить проезд, а также ДТП по вине водителей. Штрафы затронули не только автобусных перевозчиков, но и трамваи с троллейбусами. Погасить их нужно в течение шести дней после получения соответствующего документа.
Напомним, к лету «Гортранс» в Екатеринбурге привлек 100 новых специалистов — 55 водителей автобусов, 10 водителей трамваев и троллейбусов, 35 путейцев, слесарей и других мастеров. При этом с 1 августа в автобусах и троллейбусах начали отказываться от кондукторов.