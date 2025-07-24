В Екатеринбурге с 1 августа откажутся от кондукторов в автобусах и троллейбусах

С 1 августа в Екатеринбурге в автобусах и троллейбусах начнут отказываться от кондукторов, рассказал заместитель директора департамента транспорта города Екатеринбурга Николай Вахлов. По его словам, пассажиры смогут оплачивать проезд у водителя, через QR-коды или валидаторы, установленные в салонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

«В новых брутто-контрактах полностью исключены кондукторы в троллейбусах. По автобусам это мы сделаем постепенно в течение двух месяцев. Что касается частных перевозчиков, там уже с 1 августа уже полностью исчезнут кондукторы»,— пояснил Николай Вахлов.

Освободившихся сотрудников переведут на работу контролерами. За счет этого проверки пассажиров на оплату проезда будут проводится чаще, особенно на загруженных маршрутах.

До конца 2025 года кондукторы останутся только в трамваях старого типа, поскольку обновление трамвайного парка еще продолжается.

Напомним, в Екатеринбурге с 2024 года проходит транспортная реформа. Она подразумевает обновление подвижного состава, введение брутто-контрактов, увеличение зарплат сотрудникам муниципального перевозчика «Гортранс», рост штрафа за безбилетный проезд со 100 руб. до 2,5 тыс. руб.

Полина Бабинцева