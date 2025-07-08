В Екатеринбурге «Гортранс» привлек 100 новых сотрудников с начала года

«Гортранс» в Екатеринбурге с начала года привлек 100 новых специалистов, что стало одним из промежуточных итогов реализации транспортной реформы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, на предприятие устроились 55 водителей автобусов, 10 водителей трамваев и троллейбусов, 35 путейцев, слесарей и других мастеров.

Рост числа сотрудников стал возможен благодаря улучшению условий труда и повышению заработной платы. В настоящее время средняя зарплата водителей составляет 130 тыс. руб. для автобусов, 109 тыс. руб. для трамваев и 102 тыс. руб. для троллейбусов.

По словам заместителя главы города Рустама Галямова, многие из новых сотрудников ранее работали в «Гортрансе» и вернулись на предприятие после повышения зарплаты.

При этом потребность в сотрудниках сохраняется. На предприятии открыты вакансии для 80 водителей трамваев, 30-35 водителей троллейбусов и около 50 водителей автобусов. «Одновременно для вождения автобуса достаточно получить категорию прав “D”. Специалисты приходят на предприятие, уже имея такой документ на руках»,— сообщили в администрации города.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в настоящее время основной задачей перевозчиков является устранение нехватки кадров. Так, муниципальный перевозчик «Гортранс», обслуживающий почти половину городских маршрутов, в феврале 2025 года увеличил зарплаты сотрудникам на 30%. В 2024 году их повышали дважды — на 10% и на 30%.

Полина Щуцкая