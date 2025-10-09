Умер главный тренер футбольного клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо скончался в возрасте 69 лет, сообщается на сайте клуба. На протяжении нескольких лет специалист боролся с раком простаты.

«Мигель Анхель Руссо был увлечен своей работой, всегда оставался стойким бойцом и как игрок, а затем и как тренер. До последнего дня он был верен своему главному призванию в жизни. Его помощник Клаудио Убеда сообщал, что главный тренер даже будучи в больнице был в курсе всех результатов команды», — говорится в заявлении клуба.

В последний раз Руссо был назначен тренером «Бока Хуниорс» в июне 2025 года. До этого он занимал этот пост в 2007 году и с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Либертадорес (2007), выиграл чемпионат Аргентины по футболу (2020) и завоевал Кубок Профессиональной лиги Аргентины (2020) и Кубок страны (2020).

Таисия Орлова