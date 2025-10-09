Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Умер главный тренер футбольного клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо скончался в возрасте 69 лет, сообщается на сайте клуба. На протяжении нескольких лет специалист боролся с раком простаты.

«Мигель Анхель Руссо был увлечен своей работой, всегда оставался стойким бойцом и как игрок, а затем и как тренер. До последнего дня он был верен своему главному призванию в жизни. Его помощник Клаудио Убеда сообщал, что главный тренер даже будучи в больнице был в курсе всех результатов команды», — говорится в заявлении клуба.

В последний раз Руссо был назначен тренером «Бока Хуниорс» в июне 2025 года. До этого он занимал этот пост в 2007 году и с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Либертадорес (2007), выиграл чемпионат Аргентины по футболу (2020) и завоевал Кубок Профессиональной лиги Аргентины (2020) и Кубок страны (2020).

Таисия Орлова

Новости компаний Все