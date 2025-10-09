Иван Юрченко назначен врио главы администрации Симферопольского района

Иван Юрченко назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Симферопольского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал врио главы Симферопольского района Ивана Юрченко

Новый руководитель заявил, что в числе его первоочередных задач — изучение ситуации в муниципалитете и анализ проблем местных жителей. Среди приоритетов он выделил состояние дорог, работу ЖКХ, развитие социальной инфраструктуры, поддержку бизнеса и сельского хозяйства. В ближайшее время Иван Юрченко планирует провести серию рабочих встреч с главами поселений, депутатами и общественностью для формирования плана действий.

«Осознаю всю полноту ответственности, которая легла на мои плечи. Понимаю, что в работе районной администрации есть немало вопросов, требующих незамедлительного внимания и решения»,— отметил он.

Алина Зорина