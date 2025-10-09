Экс-депутат Юрий Напсо оформил несколько объектов недвижимости на родственников

Центральный районный суд Сочи установил, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо оформил часть незаконно приобретенных объектов недвижимости на своих близких: мать, брата и жену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Юрий Напсо регистрировал часть активов на близких родственников: мать Напсо С. Т., супругу Иванчикову В. В. и брата Напсо Р. А. Они выступали номинальными владельцами его собственности.

«Через них он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли»,— сказано в документе.

Кроме того, до конца 2016 года мать, жена и брат Юрия Напсо являлись совладельцами компании «Мясокомбинат Туапсинский».

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Конфискации подлежат 60 объектов недвижимости.

Бывший парламентарий стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над 19-летней сотрудницей. По версии следствия, инцидент произошел в 2023 году. После происшествия господин Напсо покинул страну.

Алина Зорина