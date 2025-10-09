Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Салехарде простились с последним фронтовиком на Ямале Николаем Шакуровым

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) простились с Николаем Шакуровым — он был последним ветераном Великой Отечественной войны в Салехарде и на Ямале, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Предыдущая фотография
Николай Шакуров

Николай Шакуров

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Следующая фотография
1 / 4

Николай Шакуров

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Дмитрий Артюхов

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

«Чувство глубокой личной утраты остается внутри с уходом последнего в регионе фронтовика Великой Отечественной войны. Каждая встреча с Николаем Тимофеевичем была честью и важным жизненным уроком, как и для большинства салехардцев. Вечная память русскому воину и настоящему человеку»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Николай Шакуров ушел на фронт в молодости, участвовал в освобождении Белоруссии во время операции «Багратион». После войны работал в милиции и занимался воспитанием молодежи. В феврале ему присвоили звание почетного гражданина Ямала. До своего 100-летия ветеран не дожил полгода.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все