В Салехарде простились с последним фронтовиком на Ямале Николаем Шакуровым
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) простились с Николаем Шакуровым — он был последним ветераном Великой Отечественной войны в Салехарде и на Ямале, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.
«Чувство глубокой личной утраты остается внутри с уходом последнего в регионе фронтовика Великой Отечественной войны. Каждая встреча с Николаем Тимофеевичем была честью и важным жизненным уроком, как и для большинства салехардцев. Вечная память русскому воину и настоящему человеку»,— сказал Дмитрий Артюхов.
Николай Шакуров ушел на фронт в молодости, участвовал в освобождении Белоруссии во время операции «Багратион». После войны работал в милиции и занимался воспитанием молодежи. В феврале ему присвоили звание почетного гражданина Ямала. До своего 100-летия ветеран не дожил полгода.