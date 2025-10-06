На Ямале простятся с последним ветераном ВОВ из Салехарда Николаем Шакуровым

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) простятся с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Шакуровым. До своего 100-летия он не дожил полгода, сообщили в правительстве Ямала. Он был последним участником ВОВ, который проживал в Салехарде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шакуров

Николай Шакуров ушел на фронт в молодости, участвовал в освобождении Белоруссии во время операции «Багратион». После войны работал в милиции и занимался воспитанием молодежи — его вклад в патриотическое воспитание молодежи трудно переоценить, добавили в правительстве региона. Пока хватало сил, Николай Шакуров не пропускал ни одного торжества в честь Дня Победы. «С глубокой скорбью принял известие о кончине Николая Тимофеевича Шакурова, последнего фронтовика Ямала. Для нас он был и остается примером настоящего мужества и любви к Отчизне. Его мудрый совет, внутренняя стойкость и доброе слово всегда были поддержкой для многих. Вечная память герою, человеку большой судьбы. Искренние соболезнования родным и близким»,— сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, в феврале глава ЯНАО присвоил Николаю Шакурову звание почетного гражданина Ямала.

Ирина Пичурина