Лишенный мандата депутат Напсо оформил объекты недвижимости на мать

Центральный районный суд Сочи постановил обратить в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, лишенного мандата за прогулы. Как следует из текста решения, с которым ознакомился ТАСС, часть активов была оформлена на родственников экс-парламентария — мать, брата и супругу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, господин Напсо реализовал схему коррупционного обогащения, предусматривавшую приобретение дорогостоящей недвижимости, сведения о которой не отражались в декларациях. Для сокрытия активов, утверждает надзорное ведомство, он использовал близких родственников — супругу Викторию Иванчикову, мать Светлану Напсо и брата Рашида Напсо, оформив часть собственности на их имена. Через них экс-депутат, как следует из материалов суда, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию производственные объекты и занимал федеральные и муниципальные земли.

В решении суда также указывается, что родственники Напсо до конца 2016 года владели долями в компании «Мясокомбинат “Туапсинский”». Ранее сообщалось, что по иску Генпрокуратуры в собственность государства передано около 60 объектов недвижимости, связанных с бывшим депутатом.

Юрий Напсо лишился депутатских полномочий в апреле текущего года решением Госдумы за систематическое отсутствие на заседаниях без уважительных причин. Комиссия по регламенту установила, что с апреля 2023 года парламентарий часто находился на больничном, однако в промежутках между ними не появлялся на работе. Решение о прекращении его полномочий было принято единогласно.

Вячеслав Рыжков