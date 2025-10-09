Изъятый у «Уралбиофарма» памятник в центре Екатеринбурга продадут на торгах

Объект культурного наследия «Здание Госстраха» в переулке Банковский за администрацией Екатеринбурга выставили на продажу. Полуразрушенный объект продают за 39,9 млн руб., торги пройдут в конце октября. По данным сайта торгов, конструктивистское здание еще несколько лет назад изъяли у предприятия «Уралбиофарм», которое раньше принадлежало бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину, но было национализировано.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, свердловские власти подали иск на изъятие здания из-за его плохого содержания. Летом 2021 года суд отказал в удовлетворении иска, но в апелляции решение изменили и объект изъяли. Само предприятие «Уралбиофарм» национализировали по иску Генпрокуратуры в августе 2023 года, также были изъяты и другие компании, связанные с депутатом. Надзорное ведомство утверждало, что Малик Гайсин незаконно управлял своими активами, являясь при этом депутатом Государственной думы.

По данным свердловского управления госохраны ОКН, «Здание Госстраха» строилось в период формирования нового делового центра Екатеринбурга. Трехэтажное «г-образное» здание с железобетонными перекрытиями было построено в конце 1920-х годов по проекту известного в Свердловске (Екатеринбурге) архитектора-конструктивиста Георгия Валенкова.

«Здание Госстраха представляет единую пространственную композицию с аналогичным по форме, расположению и стилистическому решению зданию гостиницы "Ярмарком" (сейчас Институт ортопедии и протезирования), построенному в 1926 году. Оба здания западными фасадами выходят в переулок Банковский, перед ними расположен небольшой сквер»,— указано на сайте управления.

В здании размещался завод медицинских препаратов, но в последствии оно было заброшено. Объект является ярким примером архитектуры конструктивизма 1920-х годов.

Напомним, на торги также выставили памятник архитектуры «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера», степень сохранности которого составляет всего 25%. Через суд его изъяли у религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области».

Мария Игнатова