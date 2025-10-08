Дом статского советника ищет владельца

В Екатеринбурге на торгах продадут памятник архитектуры «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера», степень сохранности которого составляет всего 25%. Объект принадлежал религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области», которая хотела открыть национальный культурный центр. Областные власти через суд изъяли здание из-за его плохого содержания. Теперь власти ищут нового владельца, который займется восстановлением.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник архитектуры «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Памятник архитектуры «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объект культурного наследия регионального значения «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера» на углу ул. Шейнкмана и пер. Пестеревский в центре Екатеринбурга выставили на продажу с начальной ценой 13,9 млн руб. С 6 октября начался прием заявок на участие и продлится до 14 ноября. В середине ноября станет известно, кто станет новым владельцем памятника, если найдутся интересанты на полуразрушенное здание.

Усадьба, на территории которой в 1845-1855 годах был построен каменный особняк, возникла в первой трети XIX века, принадлежала екатеринбургскому мещанину Я.А. Афанасьеву. По данным Музея истории Екатеринбурга, в середине — второй половине XIX века ей владел И.И. Гель, в конце 1880-х годов владельцем усадьбы был статский советник, горный инженер Ф.Л. Миллер.

Выставить здание на продажу свердловские власти смогли после долгих судебных разбирательств. С 2014 года они судились за него с религиозной организацией «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области в составе ЦДУМ России», которой объект был передан областным правительством в 1997 году. Суд постановил обязать организацию провести консервацию здания, разработать научно-проектную документацию и провести работы по сохранению. Позже стороны согласовали условия мирового соглашения, в 2023 году был выдан исполнительный лист на его принудительное исполнение. Памятник продолжал разрушаться, поэтому в июле 2024 года свердловское управление госохраны объектов культурного наследия (ОКН) подало иск об его изъятии у религиозной организации.

В судебных документах говорится, что в 2023 году научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области провел осмотр здания и установил, что объект находится в аварийном состоянии, требуется консервация здания, инженерно-техническое обследование и по его результатам — ремонтно-реставрационные работы.

Сохранность здания площадью 563,8 кв. м составляет всего 25%.

Из отзыва прокуратуры, которая выступает третьим лицом следует, что полузаброшенный памятник находится рядом с гимназией №2 и представляет опасность для детей.

Представители религиозной организации заявляли, что на территории объекта выявлено археологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII- начала XX» и нужны дополнительные мероприятий по исследованию, проектированию, а это существенно отражается на сроках исполнения мирового соглашения. Но суд эти доводы отклонил, поскольку доказательств невозможности проведения работ, которые непосредственно не связаны с культурным слоем, ответчиком в материалы дела не представлено.

В январе суд постановил изъять здание. «Представленными в материалах дела документами подтверждается факт ненадлежащего содержания ОКН, памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Ответчиком не выполняются условия охранного обязательства, что ведет к значительному ухудшению технического состояния спорного здания, угрожает сохранности данного памятника и влечет полную физическую утрату объекта культурного наследия»,— указано в судебных документах.

Религиозная организация попыталась отстоять здание в апелляционном суде, но суд оставил решение в силе. Усадьбу изъяли.

По словам председателя национальной культурной автономии татар Свердловской области Олега Хабибуллина, на разработку проектной документации и на консервацию было потрачено около 12 млн руб. Он утверждает, что здание не было брошено и работы велись. Планировалось, что уже осенью 2026 года работы завершат.

«Этот объект должен был стать либо представительством регионального духовного управления, либо культурным центром»,— рассказал «Ъ-Урал» Олег Хабибуллин.

После реконструкции усадьба могла стать хорошим образцом архитектуры середины-второй половины XIX века, считает директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. По его словам, здание несколько раз перестраивалось. Одна из последних реконструкций произошла при семье Миллеров в 1876 году по проекту архитектора Падучева. Первоначально усадьба имела классицистическое решение фасадов, но после этой реконструкции уличный фасад приобрел эклектичный вид. Семья Миллеров владела усадьбой до Октябрьской революции 1917 года.

В 2023 году на придомовой территории провели археологический раскоп по заказу регионального духовного управления мусульман. По его словам, на тот момент предполагалось, что здание пройдет историческую реконструкцию и возобновится деятельность, связанная с национальным представительством Татарстана.

«В определенном смысле, это было бы возвращение к истокам: с 1920 года здание было передано татаро-башкирскому представительству, здесь располагался национальный театр, находился дом просвещения национальных меньшинств и татаро-башкирская библиотека»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Пушкарев.

Он добавил, то во время раскопок были найдены газетные страницы конца 1920-1930-х годов на татарском и башкирском языках. Всего на территории нашли 1,5 тыс. артефактов.

По его мнению, учитывая наличие рядом таких объектов, как усадьбы Агафуровых, территория может стать историческим татарским кварталом.

Мария Игнатова