В Екатеринбурге признали памятником гостиницу «Ярмарком», где жил Маяковский
Гостиница «Ярмарком» в центре Екатеринбурга внесена в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области, сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.
Гостиница «Ярмарком» в Екатеринбурге
Фото: Сайт управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
В 1928 году поэт Владимир Маяковский выступал в Свердловске с чтением поэмы «Хорошо!». В том числе он останавливался в гостинице «Ярмарком», построенной в 1926 году на переулке Банковский д. 7, по проекту архитектора Константина Бабыкина.
В настоящее время в здании располагается НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина, представители которого выступают против присвоения зданию статуса памятника и оспаривают это решение в облсуде.
Зданию присвоен статус объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, и утверждены границы его охранной зоны. В пределах этой зоны запрещены работы по капстроительству без согласования с управлением.