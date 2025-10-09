Канцелярские товары подорожали на 7% в Краснодарском крае

В августе и сентябре 2025 года канцелярские товары в Краснодарском крае подорожали в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики «Контур.Маркета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По мнению экспертов, рост цен связан с общим подорожанием сырья и полимеров по всей стране, а также с увеличившимися логистическими затратами поставщиков.

Максимальный рост цен зафиксирован на ручки — 13% и маркеры — 10%. При этом спрос на канцтовары в целом снизился на 22%. Наименее популярными оказались ручки — спрос упал на 32% — и карандаши — на 29%.

Блокноты в Краснодарском крае сейчас стоят в среднем 230 руб. — на 7% больше, чем год назад. Карандаши подорожали на 4% — до 110 руб. Маркеры стоят 250 руб., органайзеры — 398 руб. (–1%), ручки — 173 руб., фломастеры — 306 руб. (+7%), тетради — 208 руб. (+7%).

Алина Зорина