В Сочи более 550 единиц техники приведены в готовность из-за непогоды

Более 1100 человек и 550 единиц спецтехники подготовлены в Сочи к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с надвигающейся непогодой. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По прогнозам, в Сочи и Сириусе в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер, подъем уровня воды в реках, штормы и смерчи на море, а также селевые потоки в горах.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаем с завтрашнего дня. Все службы и аварийно-спасательные формирования переведены в режим повышенной готовности»,— отметил градоначальник.

Бригады коммунальщиков и дорожников продолжают прочистку ливневых стоков в низинах и на проезжей части, чтобы снизить риски подтоплений. Для оповещения отдыхающих штормовое предупреждение передано санаторно-курортным организациям и пользователям пляжей, а туристические группы в горах проинформированы МЧС.

Сформированы 14 мобильных бригад спасателей и сотрудников УВД, которые предупредят отдыхающих о необходимости покинуть поймы рек и стихийные кемпинги. Решение комиссии по ЧС будет действовать до прохождения холодного фронта 12 октября.

Нурий Бзасежев