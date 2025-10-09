Суд Сочи национализировал 60 объектов недвижимости экс-депутата Юрия Напсо
Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Конфискации подлежат 60 объектов недвижимости, оформленных на экс-парламентария и его родственников, сообщает ТАСС.
Иск подали в рамках антикоррупционного законодательства. Ведомство установило, что источники средств на приобретение имущества не подтверждены. В 2024 году суд уже изымал у Юрия Напсо активы: 100% долей в компаниях «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол», а также несколько объектов недвижимости в Сочи.
Бывший депутат проходит обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании 19-летней помощницы. Следствие считает, что преступление было совершено в 2023 году. После этого господин Напсо покинул Россию. Экс-парламентария объявили в розыск, в его служебной квартире провели обыски.