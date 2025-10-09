Первая сессия гордумы Ижевска восьмого созыва состоится 14 октября

Первая сессия гордумы Ижевска восьмого созыва запланирована на 14 октября в 10:00. Об этом сообщили в администрации города. На сессии среди прочего изберут председателя муниципального парламента и его заместителей, а также сформируют постоянные комиссии.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На пост спикера предлагается кандидатура бывшего замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любови Зайцевой, вице-спикера — советник главы республики, председатель реготделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Матвеев.

Выборы в гордуму Ижевска состоялись 12–14 сентября. По итогам голосования представители партии ЕР получили в муниципальном парламенте 29 мест (23 — по одномандатным округам, шесть — по спискам). Оставшиеся места достались ЛДПР, КПРФ (по два мандата), СРЗП и «Новым людям» (по одному мандату).

Выборы депутатов местных дум проводились и в других городах Удмуртии, за исключением Камбарки. Также состоялись дополнительные выборы в Госсовет республики.

ЕР усилила позиции во всех муниципалитетах и, сверх этого, забрала два мандата депутатов регионального парламента. Эксперты и представители некоторых партий считают, что явке и усилению позиций ЕР в определенной степени помогло дистанционное электронное голосование. Оно впервые применялось в Удмуртии.

