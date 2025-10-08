Экс-депутата ГС УР Любовь Зайцеву рассматривают в спикеры гордумы Ижевска

Бывший замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева рассказала о том, что ее кандидатура «предлагается» на пост председателя гордумы Ижевска. На ее слова ссылаются «Ведомости». Решение о назначении спикера будут принимать народные избранники на первом заседании нового созыва муниципального парламента. Оно должно состояться на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, госпожа Зайцева добровольно сложила полномочия депутата Госсовет Удмуртии. Ее решение на очередной сессии 23 сентября утвердили парламентарии. Любовь Зайцева являлась замруководителя фракции ЕР в Госсовете республики с 2023 года. Она входила в постоянную комиссию регионального парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике. До избрания в Госсовет республики госпожа Зайцева около 20 лет проработала в администрации Индустриального района Ижевска: в 2002-2010 годах — замглавы по социальным вопросам, в 2010-2022 годах — глава района. Сейчас ей 71 год.

Напомним, Любовь Зайцева входила в общемуниципальную часть списка ЕР на выборах в гордуму Ижевска. По итогам голосования 12-14 сентября единороссы получили в муниципальном парламенте шесть мандатов по списку (еще 23 — по одномандатным округам).

Подробнее о выборах в думы городов Удмуртии читайте в материале «Избирателей привели ДЭГом».