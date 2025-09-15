Избирателей привели ДЭГом

«Единая Россия» по итогам прошедших выборов в городскую думу Ижевска усилила свои позиции. Партия показала рост поддержки по партийным спискам, а также одержала победу в 23 из 25 одномандатных округов. Впервые в муниципальном парламенте будут представлены «Новые люди», а СРЗП с трудом преодолела пятипроцентный барьер. Таким образом, в новом созыве городской думы Ижевска будет пять фракций. Эксперты и представители некоторых партий считают, что явке и усилению позиций ЕР в определенной степени помогло дистанционное электронное голосование. Оно впервые применялось в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Результаты выборов в Ижевске

Кандидаты от «Единой России» победили в 23 из 25 одномандатных округов. В Новостроительном округе избрался представитель ЛДПР Алексей Баталов, в Майском — Мария Бобылева из КПРФ. Оба — действующие депутаты гордумы. В этих двух округах «Единая Россия» выставляла своих кандидатов, однако позднее Сергей Васильев и Даниил Моисеев с выборов снялись. Так что конкуренции со стороны представителей партии власти оппозиция не испытывала.

Отметим, что в 2020 году кандидаты от ЕР победили в 19 округах, в трех депутатами стали представители КПРФ, в одном — ЛДПР. Еще в двух округах победу одержали самовыдвиженцы, которые позднее вошли во фракцию ЕР в гордуме.

Что касается партийных списков, то и тут ЕР улучшила свои результаты по сравнению с выборами в 2020 году — с 39,27% до 53,55%. Второе место, как и 5 лет назад, заняла ЛДПР с 18,58% голосов, потерявшая около 2 процентных пунктов в сравнении с теми выборами. Ухудшили показатели поддержки и коммунисты — 10,59% в 2025 году против 17,37% в 2020-м. Четвертое место на выборах заняли «Новые люди», которые впервые смогут сформировать фракцию в гордуме Ижевска. Они получили 10,41% голосов.

С трудом пятипроцентный барьер преодолела СРЗП (5,05%), хотя первые предварительные данные о результатах говорили о риске остаться за бортом гордумы. На прошлых выборах у «эсеров» было 9,48%.

Таким образом, все пять партий, участвовавших в выборах, прошли в гордуму. Однако пока официально избирком республики не объявил, как распределятся между партиями 10 мандатов по спискам.

В уходящем созыве во фракцию «Единая Россия» входило 27 депутатов, у КПРФ было четыре представителя, у ЛДПР — три, у СРЗП — один.

Результаты в малых городах

В Сарапуле «Единая Россия» по одномандатным округам получила 13 из 14 мандатов, в одном округе победил самовыдвиженец. В Воткинске ЕР победила во всех 13 округах. В Можге 11 мандатов у ЕР, еще два — у КПРФ. В Глазове гордуму избирали исключительно по одномандатным округам. Здесь ЕР получила 18 мест из 21-го, КПРФ — два, ЛДПР — одно.

По партийным спискам в Сарапульскую гордуму проходят четыре партии: ЕР — 66,52%, ЛДПР — 9,67%, КПРФ — 9,05%, «Новые люди» — 6,85%. СРЗП и «Родина» не преодолели пятипроцентный барьер. В Воткинске гордуму сформируют все пять партий, принявших участие в выборах. За ЕР там проголосовали 61,16% избирателей, КПРФ — 11,12%, ЛДПР — 9,54%, «Новых людей» — 7,68%, СРЗП — 7,38%.

В Можге не смогла пройти в гордуму СРЗП. ЕР получила 56,13% голосов, КПРФ — 20,37%, ЛДПР — 10,1%, «Новые люди» — 6,08%.

Явка и ДЭГ

Явка в Ижевске составила 25,73%, что выше, чем в пандемийном 2020-м, когда на участки пришли только 17,33% избирателей, но ниже, чем в 2015-м (28,24%).

В избиркоме Удмуртии признали выборы состоявшимися. Средняя явка по республике составила 27,48%. Особенностью нынешней кампании стало использование дистанционного электронного голосования на выборах в городские думы Ижевска и Можги, а также на дополнительных выборах в Госсовет Удмуртии по двум округам в Можгинском и Кизнерском районах.

Председатель избиркома республики Светлана Пальчик сообщила на брифинге в понедельник, что всего в ДЭГ приняли участие 53 тыс. избирателей, что составляет 91,5% от всех заявившихся на эту процедуру. По ее мнению, ДЭГ в том числе повлиял на рост явки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это первый опыт использования ДЭГ в Удмуртии. Я считаю, что он достаточно успешный. Мы увидели востребованность у избирателей. С учетом наших особенностей с точки зрения мобильного интернета мы считаем, что это очень высокий показатель. И это подтверждает коллеги из ЦИК России. По сравнению с 2020 годом явка совершенно точно выросла, причем в некоторых муниципалитетах выросла достаточно существенно. Но мы с вами помним, что в 2020 году все-таки это была пандемия»,— отметила госпожа Пальчик.

Оценки партий

Первый секретарь рескома КПРФ Иван Гвоздак считает, что для партии выборы в целом в Удмуртии прошли успешно, особенно в Можге, где КПРФ набрала больше 20% голосов. Кроме того, партия сохранила позиции в Сарапуле и Воткинске и смогла провести своих кандидатов в Глазовскую гордуму, где выборы проводились только по одномандатным округам. При этом в КПРФ указывают на административное давление на избирателей.

«ДЭГ, голосование на дому, которого в этом году было беспрецедентно много в Ижевске, досрочное голосование в некоторых городах не показывают реальное соотношение политических сил. Сегодня мы видим доминирование “Единой России” по результатам голосования, а по факту оно не представляет реального мнения населения. Люди проголосовали именно ногами, как говорится, они остались дома, несмотря на все потуги власти. Избирателей уговаривали зарегистрироваться в ДЭГ, хотя они не собирались голосовать. В результате пришлось срочно устанавливать компьютеры и ноутбуки на избирательных участках»,— отмечает господин Гвоздак.

Коммунисты подали жалобу относительно организации на ряде участков мест для голосования по ДЭГ. В избиркоме республики «Ъ-Удмуртия» прокомментировали, что действительно предусмотрели возможность проголосовать по ДЭГ на участках, при этом тайна волеизъявления была соблюдена. «Это не носило массовый характер, это были единичные случаи»,— подчеркнула Светлана Пальчик.

Кроме того, Иван Гвоздак отметил усиление конкуренции на выборах со стороны ЛДПР и «Новых людей», которые в этом году получили значительные финансовые ресурсы на проведение агитации.

Координатор ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров называет результаты партии на выборах в городах республики в целом хорошими. Среди столичных городов российских регионов, в которых проводилось голосование, ЛДПР получила в Ижевске наибольшую поддержку избирателей.

«Что касается результатов в сравнении с прошлым созывом мы потеряли в городах несколько мандатов. Теперь у нас будет по одному депутату в Воткинске, Сарапуле, Можге. По Ижевску пока неясно, возможно это тоже будет один мандат. Конечно, много вопросов вызывает действующий метод распределения мандатов Империали (один из методов, применяемых в избирательных системах, используется в Удмуртии с 2017 года. — “Ъ-Удмуртия”), потому что разница в голосах между нами и СРЗП большая, но мест мы можем получить столько же. В целом мы поработали хорошо, даже таким составом депутатов будем трудиться во благо граждан»,— сказал господин Ягафаров.

«Новые люди» на прошедших выборах показали очень серьезные результаты, с учетом того, что партия существует чуть больше пяти лет, отмечает руководитель регионального отделения партии Сергей Чудаев.

«В два раза по голосам мы обошли «Справедливую Россию», всего 200 голосов уступили КПРФ. Тот темп, который мы взяли, хочется держать и далее, хочется постоянно прибавлять. Есть и очень обидные истории в одномандатных округах, где наш кандидат уступил всего 13 голосов, что тоже говорит о качестве и готовности бороться представителей нашей партии»,— прокомментировал господин Чудаев.

Мнение эксперта

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов отмечает, что в результатах выборов в Ижевске не было чего-то неожиданного.

«Высокий процент у “Единой России” объясняется федеральным трендом укрепления партии власти, ростом доверия в условиях проведения СВО. В то же время слабость и перезагрузка региональных отделений остальных партий не позволили им навязать достойного сопротивления “Единой России”. Результат по партийным спискам тянется за результатом кандидатов-одномандатников. В первую очередь агитируют люди, которые сами избираются в одномандатных округах. И мы видим, что даже по сравнению с 2020 годом, когда было несколько округов с острыми конкурентными кампаниями, сейчас их не было ни одной. Фактически оппозиционные партии не выставили, на мой взгляд, ни одной значимой фигуры, ни одного ресурсного кандидата, которые могли бы навязать хотя бы в одном из округов борьбу кандидатам от партии власти»,— считает эксперт.

В пример он привел реготделение СРЗП, которое пережило несколько скандалов и смен лидеров, что ухудшило позиции партии в Ижевске. Сильных кандидатов-одномандатников не было и у КПРФ, при этом саму кампанию они проводили достаточно малозаметно, отмечает господин Труфанов. «Новые люди» не смогли добиться прогресса в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями, но по крайней мере один мандат в гордуме получат.

«ЛДПР окончательно укрепилась в статусе второй партии по уровню поддержки, однако на нее тоже повлиял кризис оппозиционных сил. Несмотря на обилие агитации по всему городу, отсутствие каких-либо препятствий по ходу кампании, их результат в Ижевске остался плюс-минус тем же, что и 5 лет назад»,— отметил политтехнолог.

Константин Труфанов полагает, что из 10 мандатов по партийным спискам ЕР может получить пять, ЛДПР — два, КПРФ, «Новые люди» и СРЗП по одному. С учетом одномандатников у «Единой России» в новом созыве гордумы может быть 28 мест из 35.

Что касается явки, то, по мнению Константина Труфанова, она соответствует ситуации и достаточно типична для Ижевска. На этих выборах не было интриги и острой борьбы, а потому граждане не проявили особой активности. В то же время хорошо помогло явке ДЭГ.



«Честно говоря, я достаточно пессимистично относился к массовому участию жителей в ДЭГ, но 10% в общем количестве принявших участие в выборах — это неплохой показатель. Использование ДЭГ сейчас — это была хорошая тренировка перед выборами в Госдуму, где этот способ голосования будет, наверное, во всех уже регионах. Поэтому я считаю, что этот эксперимент себя оправдал»,— отметил эксперт.

Михаил Красильников