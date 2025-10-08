Глава отделения ассоциации ветеранов СВО может стать вице-спикером думы Ижевска

Вице-спикером гордумы Ижевска может стать советник главы Удмуртии, председатель реготделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Матвеев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкого к муниципальному парламенту собеседника. Олег Матвеев был первым в общемуниципальном списке партии «Единой России» на сентябрьских выборах в гордуму. Решение о назначении заместителя председателя будут принимать народные избранники на заседании муниципального парламента. Оно должно состояться на следующей неделе.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Олег Матвеев — полковник полиции в отставке и кавалер трех орденов Мужества. Он участвовал в контртеррористической операции и боевых действия в Северо-Кавказском регионе, а также в Афганистане (во время срочной службы). В августе 2013 года был назначен командиром ОМОН «Барс» управления Росгвардии по Удмуртии. Во время «Крымской весны», в марте 2014 года, местный отряд был командирован в Крым для поддержки ОМОН «Беркут». Олег Матвеев работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Участвовал в СВО.

В 2020 году полковник был удостоен звания «Почетный гражданин города Ижевска», в 2024 году — «Почетный гражданин Удмуртской Республики». В феврале 2025 года Олег Матвеев был назначен советником главы Удмуртии. На посту он отвечает за взаимодействие с ветеранами боевых действий и членами их семей, а также за реализацию проектов патриотического воспитания в республике. Состоит в общественном совете региональной программы «СВОй резерв 18» по подготовке военнослужащих к госслужбе. С 2021 года его имя носит школа кадетского движения Ижевска. Сейчас Олегу Матвееву 56 лет.

Напомним, бывший замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева рассказала о том, что ее кандидатура «предлагается» на пост председателя гордумы Ижевска.