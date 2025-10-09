В Новороссийске подорожал бензин
В Новороссийске зафиксирован рост розничных цен на автомобильное топливо. По данным Управления экономического развития администрации города, средняя стоимость бензина марки АИ-92 за последнюю неделю увеличилась на 35 копеек — до 64,26 руб. за литр по состоянию на 7 октября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рост цен привлек внимание Федеральной антимонопольной службы: ведомство изучает ситуацию с топливным рынком в Краснодарском крае и не исключает вынесения новых предупреждений нефтяным компаниям.
В региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем.